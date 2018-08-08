بالفيديو.. نيسان GT-R50 الجديدة تصارع الحلبة لأول مرة

أميرة خالد(صدى):

السيارة التي ترونها في الفيديو التالي بدأت حياتها كنسخة نيسان GT-R نيسمو موديل 2018 ، ولكنها تحولت بمساعدة Italdesign لتكون نسخة فريدة باسم GT-R50. ووصفت السيارة بأنها GT-R بدون حدود ، وقد باتت جاهزة للدخول في الحلبات وترينا نيسان ما يمكن لهذه السيارة فعله خلال الفيديو الذي التقط لها على حلبة Spa-Francorchamps قبل مشاركتها في بطولة سبا 24 ساعة في بلجيكا.

وهذه ليست أول مرة تظهر فيها السيارة خلال اظهار قدراتها حيث دخلت 8 مرات من قبل في مشاهد مثل هذه في مهرجان جودوود للسرعة. ومن المميز أن نرى هذه السيارة التي تشبه النماذج التجريبية وهي تنطلق بصورة كاملة على الحلبات وكما نراها فهي سيارة ذات قدرات كبيرة .

وهذا ليس أمر مفاجيء خاصة أنها تأتي بمحرك 3.8 لتر V6 بشاحن توربيني بقوة 710 حصان وعزم دوران 780 نيوتن متر وتأتي بشواحن توربينية من GT3 السباقية مع مبردات داخلية أكبر وحواقن وقود عالية التدفق وعمود مرفق محسن . وتأتي السيارة بناقل حركة من 6 سرعات مع نظام تفاضلي أقوى مع تحسين للتعليق ونظام امتصاص صدمات Bilstein قابل للتغير باستمرار مع مكابح بريمبو .