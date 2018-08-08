أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية

محمد السعران(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح والوفد المرافق.

وبحث سمو أمير المنطقة خلال الاستقبال مع الدكتورة الرماح والوفد المرافق لها مشروعات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة الحدود الشمالية، وآليات تفعيل مبادرات ومشروعات المؤسسات الخيرية والأهلية، وتأسيس المؤسسات غير الربحية ودعم إنشاء الجمعيات الأهلية.

وأكد سموه حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على إتاحة فرص العمل لأبناء وبنات الوطن في ظل الدعم الذي يلقاه قطاع الأعمال لتوطين الوظائف في القطاع الخاص من دعم واهتمام.

وعبرت الدكتورة الرماح، عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، على دعمه واهتمامه بدعم أعمال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، معربة عن سعادتها باللقاء الذي جرى مع سمو أمير المنطقة لبحث أوجه الدعم الخاصة بمجالات التنمية الاجتماعية في المنطقة، وسبل العمل المشترك لتطويرها.