ابنة إمام المسجد المقتول بالبحرين تكشف تفاصيل لحظاته الأخيرة: كان يتمنى الشهادة

المنامة(صدى):

روت ابنة الشيخ عبدالجليل حمود الزيادي، إمام المسجد الذي قتل في البحرين بعد اختطافه من قبل أسيويين، تفاصيل الحادثة، وأخر اللحظات التي جمعتها بوالدها.

وقالت ” عصماء ” ، إن والدها عقد قرانها وعمل حفلة لخطوبتها قبل يوم من الحادثة، مضيفة أنه خرج في هذه الليلة إلى صلاة الفجر ولم يعد.

وأكدت أن والدها كان معروفًا بين الناس بحبه للخير وتعامله مع الضعفاء والمحتاجين، مشيرة إلى أنه كان دائمًا ما يقضي وقته في المسجد ويساهم في حملات الحج.

وأضافت أنه كان ينوي الحج عن والدته ” رحمها الله ” بصحبة زوجته لتؤدي الفريضة، واصفة ما حدث بأن الجاني قتل بوحشية وحرم أسرته المكونة من 10 أولاد وبنات منه و ” غير متوقع ” .

كما أكدت أن والدها كان يتمنى الشهادة، مضيفة: ” لا نملك سوى أن ندعو له بالرحمة والمغفرة وأن يقتص ممن قام بقتله ” .

وكانت الشرطة البحرينية قد كشفت تفاصيل وملابسات الحادثة في بيان لها أمس الثلاثاء.

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