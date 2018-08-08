مستشفى قوى الأمن بالدمام يتيح وظائف صحية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أتاح برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام، عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للمواطنين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في بعض التخصصات.

وأوضح البرنامج أن العمل سيكون بمقر المستشفى في مدينة الدمام، وأن الوظائف المتاحة تحت مسمى :

1. مستشار الصحة التقنية.

2. طبيب- مسجل أول جراحة العظام.

3. استشاري الغدد الصماء.

4. استشاري/ مسجل مناوب.

5. استشاري/ مسجل عناية مركزة.

6. طبيب- مسجل أول الأشعة التشخيصية.

7. طبيب مقيم- أطفال.

8. طبيب/ مسجل طوارئ.

9. استشاري جراحة عامة.

10. استشاري أمراض القلب للأطفال.

11. استشاري وحدة العناية المركزة.

12. طبيب مقيم نساء وولادة.

13. استشاري نساء وولادة.

14. استشاري أمراض القلب.

ولفت المستشفى إلى أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 8 أغسطس الجاري وحتى 25 من الشهر نفسه، وذلك من خلال الرابط :https://sfhd.bayt.com/en/job-search-results/