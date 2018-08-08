” الجبير ” : المملكة لا تقبل الإملاءات والتدخلات في شؤونها الداخلية

نايف السالم(صدى):

أكد وزير الخارجية، عادل الجبير، اليوم الأربعاء، أن الأزمة التي اندلعت مع كندا مؤخرًا فرضت على المملكة؛ لتدخل كندا في شؤوننا الداخلية، مشددًا على أن المملكة لا تقبل الإملاءات والتدخلات في شؤونها الداخلية

وأوضح ” الجبير ” خلال المؤتمر الصحفي الذي يجرى عقده، أن التحقيقات مع الموقوفين لا تزال جارية، لافتًا إلى أنهم حاولوا الحصول على معلومات حساسة، مؤكدًا أننا لا نقبل التدخل في شؤوننا الداخلية ولا نتدخل في شؤون الدول الأخرى.

وقال وزير الخارجية: ” على كندا أن تفهم أن ما قامت به غير مقبول على المملكة والدول العربية ” ، مضيفًا: ” العمل جار على نقل الطلاب المبتعثين والمرضى إلى دول آخرى ” .

وتابع: ” الأزمة بدأت عندما غردت وزيرة الخارجية الكندية وطالبت بالإفراج الفوري للموقوفين.. كندا أخطأت وعليها تصحيح ما قامت به تجاه المملكة ” ، مستطردًا: ” الأمر لا يتعلق بحقوق الإنسان أو بأمور حقوقيين وإنما يتعلق بأمن الدولة. ”

واستدرك ” الجبير ” قائلًا: ” الاستثمارات الكندية السابقة في المملكة لا تزال قائمة والأزمة تؤثر على الاستثمارات الجديدة ” مؤكدًا: ” موقفنا تجاه كندا يلقى دعما خليجيا وعربيا باستثناء قطر. “