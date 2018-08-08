تويوتا تضيف لاندركروزر كومريشيال لقائمة موديلاتها في بريطانيا

لندن(صدى):

رغم أن تويوتا كانت تزيد ببطء من درجات الرفاهية في موديلي لاندكروزر برادو ولاندكروزر V8 , ولكن الشركة لم تنس أن هذه السيارة صممت في الأساس للعمل المستمر ولهذا قامت بتوفير النسخة التجارية من سيارتها لاندكروزر التجارية التي تعتمد على موديل برادو في السوق الانجليزي.

وتتوفر السيارة في نسخ بقاعدة عجلات قصيرة وطويلة بثلاثة وخمسة أبواب بسعر 27.546 ألف استرليني و28.509 ألف استرليني وحصلت السيارة على تصميم محدث في الداخل والخارج وباقة تكنولوجيا جديدة. وتأتي السيارة بعجلات 17 بوصة صلب مع عدد من الوسائد الهوائية في الداخل ونظام مراقبة ضغط الهواء بالاطارات ومدخل USB وAUX وسعة تخزين حتى 2.216 لتر للنسخة بخمسة أبواب و1.574 لتر للنسخة بثلاثة أبواب مع حمولة قصوى تترواح بين 593 و756 كجم.

كما يمكن للسيارة سحب مقطورات خلفها حتى وزن 3 طن كما يمكن اضافة نظام Trailer Sway Control للنسخة بخمسة أبواب للحفاظ على ثبات السيارة, كما تأتي بمصابيح أمامية أوتوماتيك ومصابيح ضباب وعوارض تحميل للسقف ودخول ذكي ونظام تحكم بالثبات وتحكم نشط في الجر ومكابح ABS بصورة قياسية .

وتأتي السيارة بمحرك ديزل بشاحن توربيني سعة 2.8 لتر بقوة 177 حصان وعزم دوران 450 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك ونظام دفع رباعي وسرعة قصوى تبلغ 108 ميلساعة.