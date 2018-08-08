جهات عدلية تتتبع حجج استحكام قديمة لإبطالها واسترداد الأراضي الحكومية

عادل الحربي (صدى):

بدأت عدة جهات عدلية، من بينها محاكم وكتابات عدل، في مراجعة حجج استحكام صدرت من قبل، كان قد تم الاستيلاء بموجبها على مساحات شاسعة من الأراضي الحكومية بمختلف المناطق.

وقُدرت أراضي الدولة المستولى عليها في محافظة جدة، بنحو 120 مليون متر مربع، ومن المقرر أن تتولى المحكمة العليا التدقيق في الصكوك المذكورة، لتقرر بعدها إجازة الصك أو تعديله أو إلغائه.

ومن جانبه، أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن موافقته على توصيات لجنة مشكلة لدراسة موضوع النظر في حجج الاستحكام غير المنظورة، وذلك بأن تتولى 90 محكمة مدمجة في المدن والمحافظات النظر في تلك الحجج.

يشار إلى أن وزير العدل، كان قد أصدر تعميمًا للمحاكم بحفظ معاملات حجج الاستحكام الخاصة بالمحاكم المدمجة، وذلك لحين حضور أصحابها أو من يخول له المراجعة، مطالبًا بمعالجتها.