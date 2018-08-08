أول تعليق رسمي لـ ” روسيا ” على الخلاف السعودي الكندي

نايف السالم(صدى):

أعلنت الخارجية الروسية رفض ” موسكو ” تسييس قضايا حقوق الإنسان؛ مبينة أن للمملكة الحق في تحديد مسار إصلاحاتها الداخلية بنفسها؛ وذلك في أول تعليق رسمي لها على الخلاف السعودي الكندي.

وفي هذا السياق، قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، في بيان لها: ” نؤيد بحزم وثبات مراعاة حقوق الإنسان العامة، مع ضرورة أخذ الخصائص والتقاليد القومية للدول، والتي تبلورت على مدار فترة تاريخية طويلة، في الاعتبار ” .

وأكدت ” زاخاروفا ” رفض روسيا محاولات تسييس قضايا حقوق الإنسان، مضيفة: ” السعودية التي سلكت طريق التحولات الاجتماعية والاقتصادية الضخمة، تتمتع بكامل حقها السيادي في تحديد كيفية المضي قدما في هذا المجال الهام ” .

يُذكر أن المملكة كانت قد أصدرت بيانًا أعلنت فيه عن استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين في كندا للتشاور، واعتبرت السفير الكندي في المملكة شخصًا غير مرغوب فيه، وأمهلته 24 ساعة للمغادرة؛ وذلك على خلفية مطالبة الخارجية الكندية بالإفراج عن ما اسمتهم بـ ” نشطاء المجتمع المدني ” .

كما قامت المملكة بتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية ووقف التعامل مع ” أوتاوا ” في عدة مجالات، أبرزها ” التجارة والتعليم والطب ” .