مجلس الوزراء يوافق على ضوابط استحداث المدارس وضمها

عادل الحربي(صدى):

وافق مجلس الوزراء على ضوابط إحداث مدارس التعليم العام الجديدة الأسبوع الماضي؛ حيث تنظم هذه الضوابط شروط افتتاح المدارس الجديدة في المدن والمحافظات والمراكز، وشروط ضم المدارس وجمعها، إلى جانب شروط استحداث مدارس تحفيظ القرآن.

وأوضحت وزارة التعليم، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه يأتي هذا القرار في ضوء توصيات اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وبعد دراسة مستفيضة من وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التعليم؛ فيما تراعي الضوابط الجديدة معايير التوزيع التنموي بين المدن والمحافظات والمراكز في مناطق المملكة.

وأشارت ” الوزارة ” إلى أنه ترتكز الضوابط على المسافات بين المدارس، أعداد الطلاب المتوقعين، إلى جانب طبيعة المسافة بين المدارس ” طرق معبدة، صحراوية، أو الطرق الوعرة ” ، كما تضمن القرار تفصيلات دقيقة حول ضوابط افتتاح المدارس أو ضمها وفق المراحل الدراسية المختلفة، إذ يراعي القرار الفارق في حجم الاحتياج للمدارس وفق المرحلة التعليمية ” الابتدائية، المتوسطة، والثانوية ” .

وأكدت أنه يتيح التنظيم الجديد لإدارات التعليم وإمارات المناطق تحديد مواقع المدارس في المراكز المتجاورة التي تعد موقعا واحدا في حال كانت المسافة بينها 12 كيلومترات بالطرق المعبدة أو 8 كيلومترات بالطرق الصحراوية؛ أو 4 كيلومترات بالطرق الوعرة، كما أتاح لوزير التعليم إقرار مواقع المدارس في حال لم يتحقق شرطي ” المسافة، وعدد الطلاب ” بعد تكوين لجنة من المختصين لزيارة الموقع المقترح للمقر التعليمي.