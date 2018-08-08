مريضة بالسمنة تتعرض لحالة إغماء وتطلب المساعدة من ” 911 ” بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

مريضة بالسمنة تتعرض لحالة إغماء.. والدفاع المدني والهلال الأحمر بالطائف يتحركان لمساعدتها

كشف المركز الوطني للعمليات الأمنية ” 911 ” ، اليوم الأربعاء، عن ورود بلاغ بطلب المساعدة لنقل امرأة مصابة بحالة إغماء من المنزل إلى المستشفى بمحافظة الطائف.

وأوضح ” المركز ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن المرأة تبلغ من العمر 65 عامًا ومريضة بالسمنة؛ حيث تزن 100 كيلوجرامًا؛ فيما باشرت الجهات المختصة بالدفاع المدني والهلال الأحمر الواقعة وتم نقلها.