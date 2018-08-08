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مريضة بالسمنة تتعرض لحالة إغماء وتطلب المساعدة من ” 911 ” بالطائف

مريضة بالسمنة تتعرض لحالة إغماء وتطلب المساعدة من ” 911 ” بالطائف
عبدالعزيز القثامي(صدى):

مريضة بالسمنة تتعرض لحالة إغماء.. والدفاع المدني والهلال الأحمر بالطائف يتحركان لمساعدتها

كشف المركز الوطني للعمليات الأمنية ” 911 ” ، اليوم الأربعاء، عن ورود بلاغ بطلب المساعدة لنقل امرأة مصابة بحالة إغماء من المنزل إلى المستشفى بمحافظة الطائف.

وأوضح ” المركز ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن المرأة تبلغ من العمر 65 عامًا ومريضة بالسمنة؛ حيث تزن 100 كيلوجرامًا؛ فيما باشرت الجهات المختصة بالدفاع المدني والهلال الأحمر الواقعة وتم نقلها.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2638 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم 💔😢

[ عدد التعليقات: 294 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يتمم شفائها على خير يارب 🙌

[ عدد التعليقات: 51485 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يشفيها منما فيها ,, آمين ,,

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