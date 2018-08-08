مريضة بالسمنة تتعرض لحالة إغماء وتطلب المساعدة من ” 911 ” بالطائف
مريضة بالسمنة تتعرض لحالة إغماء.. والدفاع المدني والهلال الأحمر بالطائف يتحركان لمساعدتها
كشف المركز الوطني للعمليات الأمنية ” 911 ” ، اليوم الأربعاء، عن ورود بلاغ بطلب المساعدة لنقل امرأة مصابة بحالة إغماء من المنزل إلى المستشفى بمحافظة الطائف.
وأوضح ” المركز ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن المرأة تبلغ من العمر 65 عامًا ومريضة بالسمنة؛ حيث تزن 100 كيلوجرامًا؛ فيما باشرت الجهات المختصة بالدفاع المدني والهلال الأحمر الواقعة وتم نقلها.
طلال[ عدد التعليقات: 2638 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم 💔😢
محمد[ عدد التعليقات: 294 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يتمم شفائها على خير يارب 🙌
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1726 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يكفينا الشر يارب
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51485 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يشفيها منما فيها ,, آمين ,,