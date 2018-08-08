جامعة جدة تعلن عن وظائف إدارية ومالية وفنية شاغرة
أعلنت جامعة جدة، اليوم الأربعاء، عن توفر ٦٠ وظيفة إدارية ومالية وفنية شاغرة للعام ١٤٤٠/١٤٣٩هـ.
وأكدت ” الجامعة ” أنها ترغب بإشغالها بالمواطنين المؤهلين عن طريق المسابقة الوظيفية، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد ١٤٣٩/١٢/٢٢هـ وحتى يوم الخميس ١٤٣٩/١٢/٢٦هـ، لافتة إلى أنه للتعرف على مزيد من التفاصيل يكون من خلال الرابط التالي:هنا .
طلال[ عدد التعليقات: 2636 ] نشر منذ 1 ساعة
فرص ممتازه
عمار[ عدد التعليقات: 1230 ] نشر منذ 1 ساعة
الله الموفق والمستعان
همس[ عدد التعليقات: 476 ] نشر منذ 1 ساعة
بالتوفيق للجميع