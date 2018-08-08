جامعة جدة تعلن عن وظائف إدارية ومالية وفنية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة جدة، اليوم الأربعاء، عن توفر ٦٠ وظيفة إدارية ومالية وفنية شاغرة للعام ١٤٤٠/١٤٣٩هـ.

وأكدت ” الجامعة ” أنها ترغب بإشغالها بالمواطنين المؤهلين عن طريق المسابقة الوظيفية، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد ١٤٣٩/١٢/٢٢هـ وحتى يوم الخميس ١٤٣٩/١٢/٢٦هـ، لافتة إلى أنه للتعرف على مزيد من التفاصيل يكون من خلال الرابط التالي:هنا .