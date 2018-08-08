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جامعة جدة تعلن عن وظائف إدارية ومالية وفنية شاغرة

جامعة جدة تعلن عن وظائف إدارية ومالية وفنية شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة جدة، اليوم الأربعاء، عن توفر ٦٠ وظيفة إدارية ومالية وفنية شاغرة للعام ١٤٤٠/١٤٣٩هـ.

وأكدت ” الجامعة ” أنها ترغب بإشغالها بالمواطنين المؤهلين عن طريق المسابقة الوظيفية، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد ١٤٣٩/١٢/٢٢هـ وحتى يوم الخميس ١٤٣٩/١٢/٢٦هـ، لافتة إلى أنه للتعرف على مزيد من التفاصيل يكون من خلال الرابط التالي:هنا .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2636 ] نشر منذ 1 ساعة

فرص ممتازه

[ عدد التعليقات: 1230 ] نشر منذ 1 ساعة

الله الموفق والمستعان

[ عدد التعليقات: 476 ] نشر منذ 1 ساعة

بالتوفيق للجميع

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