وفاء وامتنانا للمملكة.. مواطنة تطلق على مولودتها الجديدة اسم ” وطن “

تركي السالم(صدى):

شهدت محافظة أحد المسارحة، التابعة لمنطقة جازان، واقعة تعبر عن مشاعر الانتماء والامتنان للوطن في نفوس أبنائه، حيث أطلقت سيدة على مولودتها الجديدة اسم ” وطن ” .

وجاء ذلك وفاءً وامتنانًا من السيدة ” عائشة هادي خرمي ” ، لوطنها الذي منحها فرصة التعليم في الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بقطاع أحد المسارحة بتعليم جازان، بعد أن فاتها قطار التعليم في الماضي.

وأوضحت ” عائشة ” ، صاحبة الـ37 عامًا، أن الاسم كان اختيارًا منها ومن أسرتها؛ تقديرًا لما قدمته لها هذه الحملة من رعاية وتعليم وثقافة وتوعية، معبرة عن فخرها بتسمية ابنتها بهذا الاسم، لافتة لأن الوطن قد منحها الكثير، ويستحق منها الكثير.

ومن جانبها، تقدمت الهيئة الإشرافية والتعليمية في الحملة الوطنية الصيفية للتوعية ومحو الأمية، بتهانيها ومباركتها للدارسة ” عائشة ” على مولودتها الجديدة التي تحمل اسم ” وطن ” .