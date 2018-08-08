” كراني ” يتوقع استمرار هطول الأمطار على بعض المناطق

أبها(صدى):

أبدى خبير الأرصاد الجوية والطقس حسن كراني، اليوم الأربعاء، توقعاته باستمرار هطول الأمطار على مصايف المملكة ببعض المناطق.

وقال ” كراني ” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” استمرار الأمطار على مصايفنا من منطقة عسير وشمالاً حتى محافظة الطائف، ومنطقتي مكة المكرمة وجازان وسواحلها، والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجبلية ” .

وأضاف: ” تصحب بزخات من البرد وتسبق برياح هابطة شديدة، ولا يستبعد تكوّن السحب على المدينة والوسطى ” .