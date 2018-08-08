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” كراني ” يتوقع استمرار هطول الأمطار على بعض المناطق

” كراني ” يتوقع استمرار هطول الأمطار على بعض المناطق
أبها(صدى):

أبدى خبير الأرصاد الجوية والطقس حسن كراني، اليوم الأربعاء، توقعاته باستمرار هطول الأمطار على مصايف المملكة ببعض المناطق.

وقال ” كراني ” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” استمرار الأمطار على مصايفنا من منطقة عسير وشمالاً حتى محافظة الطائف، ومنطقتي مكة المكرمة وجازان وسواحلها، والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجبلية ” .

وأضاف: ” تصحب بزخات من البرد وتسبق برياح هابطة شديدة، ولا يستبعد تكوّن السحب على المدينة والوسطى ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2420 ] نشر منذ 50 دقيقة

اللهم صيبا نافعا

[ عدد التعليقات: 1230 ] نشر منذ 49 دقيقة

اللهم ارزقنا خير مافيها واكفينا شر مافيها

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