” كراني ” يتوقع استمرار هطول الأمطار على بعض المناطق
أبدى خبير الأرصاد الجوية والطقس حسن كراني، اليوم الأربعاء، توقعاته باستمرار هطول الأمطار على مصايف المملكة ببعض المناطق.
وقال ” كراني ” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” استمرار الأمطار على مصايفنا من منطقة عسير وشمالاً حتى محافظة الطائف، ومنطقتي مكة المكرمة وجازان وسواحلها، والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجبلية ” .
وأضاف: ” تصحب بزخات من البرد وتسبق برياح هابطة شديدة، ولا يستبعد تكوّن السحب على المدينة والوسطى ” .
ماجد[ عدد التعليقات: 2420 ] نشر منذ 50 دقيقة
اللهم صيبا نافعا
عمار[ عدد التعليقات: 1230 ] نشر منذ 49 دقيقة
اللهم ارزقنا خير مافيها واكفينا شر مافيها