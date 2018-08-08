مؤسسة رعاية الفتيات بمكة تقيم برنامج عن ظاهرة ” التنمّر “

نايف السالم(صدى):

أقامت موسسة رعايه الفتيات بمكة المكرمة مساء يوم الثلاثاء ١٤٣٩/١١/٢٥هـ برنامج عن ظاهرة ( التنمر ) بإعداد مشرفه البرامج والانشطة : بدور الصبحي .

يهدف الى توعيه النزيلات بهذه الظاهرة وأضرارها واحتوى البرنامج على تعريف التنمر وسبب التسميه وأسباب التنمر وأنواع التنمر وطرق مكافحه هذه الظاهره والحديث عن دور التربيه في قمع هذه الظاهره وذكر بعض المواقف النبويه مع هذه الظاهره و توضيح الفرق بين التنمر والاعتداء كما تم عرض مقطع فيديو يوضح ظاهره التنمر وكيفيه قمع المتنمر بالحوار وطرق امتصاص الغضب وتحويل الحوار بشكل إيجابي كما تم مناقشه الظاهرة مع النزيلات والحديث عن مواقف تنمر واقعية وكيف تم تجاوزها .

في الختام تم عرض بعض النصائح للأفراد ليكونو مصدر سعادة للآخرين وكان ذلك تحت اشراف مديرة مؤسسة رعاية الفتيات المكلفه موضي بنت ابراهيم الاحمدي.