الجمارك: الأدوية النفسية لا يتم فسحها إلا في هذه الحالة

علي القحطاني (صدى):

كشفت الجمارك، عن الإجراء المتبع للأدوية النفسية، موضحة أنه لا يتم فسحها إلا بموجب وصفة طبية ومختومة.

كما أكدت ” الجمارك ” ، أن هذا النوع من الأدوية، يتم الموافقة عليه من قِبل مندوب الهيئة العامة للغذاء والدواء في المنفذ الجمركي.

أتى ذلك إجابةً من ” الجمارك ” على استفسار استقبلته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، كان مفاده: ” هل يمنع النظام دخول الأدوية النفسية المقيدة التي يتم صرفها من قِبل استشاري نفسي ويوجد معها وصفة الطبيب وتوقيعه وختمه ” .