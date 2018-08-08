الجمارك: الأدوية النفسية لا يتم فسحها إلا في هذه الحالة
كشفت الجمارك، عن الإجراء المتبع للأدوية النفسية، موضحة أنه لا يتم فسحها إلا بموجب وصفة طبية ومختومة.
كما أكدت ” الجمارك ” ، أن هذا النوع من الأدوية، يتم الموافقة عليه من قِبل مندوب الهيئة العامة للغذاء والدواء في المنفذ الجمركي.
أتى ذلك إجابةً من ” الجمارك ” على استفسار استقبلته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، كان مفاده: ” هل يمنع النظام دخول الأدوية النفسية المقيدة التي يتم صرفها من قِبل استشاري نفسي ويوجد معها وصفة الطبيب وتوقيعه وختمه ” .
ماجد[ عدد التعليقات: 2420 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يكفينا الشر
همس[ عدد التعليقات: 476 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم اشفي كل مريض ياااااااارب