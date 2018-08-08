” الفيصل ” يستقبل أمين محافظة جدة

جدة(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، معالي أمين محافظة جدة المعين حديثاً الأستاذ صالح بن على التركي.

وهنأ الأمير خالد الفيصل، التركي بالثقة الملكية بتعيينه أميناً لجدة، سائلاً الله له التوفيق والنجاح في المهام الموكلة إليه، كما استعرض سموه خلال الاستقبال خطط الأمانة المستقبلية.

من جهته، عبّر معالي أمين محافظة جدة، عن شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل، سائلاً الله أن يكون عند حسن ظن القيادة، وأن يعينه لتحقيق تطلعات وآمال سكان جدة.