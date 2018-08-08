” صحة الأحساء ” تكشف حقيقة تسجيل حالات مؤكدة لفيروس كورونا

نايف السالم(صدى):

كشفت صحة الأحساء اليوم الأربعاء، حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا عن تسجيل عدد كبير من حالات مؤكدة لفيروس ” كورونا ” .

وقالت صحة الأحساء عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” ما يتم تداوله عن تسجيل عددًا كبيرًا من حالات مؤكدة لفيروس كورونا بمحافظة الأحساء غير صحيح ” .

وأضافت: ” نؤكد أن المنشآت الصحية بمحافظة الأحساء على أتم الاستعداد لإكتشاف حالات الأمراض المعدية ومن بينها الحالات المصابة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية الكورونا سريعًا ” .

وتابعت: ” لا توجد مخاوف من التعامل مع مثل هذه الحالات؛ ففي حالة تسجيل أي حالة يتم عزلها في قسم مجهز ومتطور ويتم التعامل معها وفق معايير وتطبيقات مكافحة العدوى ” .