الملحقية الثقافية باستراليا تعلن عن تسخير كافة خدماتها للمبتعثين والمبتعثات بكندا

كانبرا(صدى):

أعلنت الملحقية الثقافية في استراليا، اليوم الأربعاء، عن تسخير كافة خدماتها لجميع المبتعثين والمبتعثات في كندا، وذلك عبر تشكيل لجان داخلية على النحو التالي: ” لجنة التواصل، لجنة الجامعات، اللجنة الطبية، اللجنة اللوجستية، اللجنة الثقافية ” .

وأوضحت الملحقية الثقافية، عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن لجنة التواصل، تتولى مهمة الاستقبال والرد على كافة استفسارات وتساؤلات مبتعثي كندا، حيث تم تصميم صفحة خاصة للراغبين بالانتقال من كندا إلى استراليا، على موقع الملحقية تحتوي على جميع المعلومات اللازمة.

وبيّنت أنه قد تم تخصيص أرقام هواتف وبريد إلكتروني للمبتعثين والمبتعثات الراغبين بالانتقال من كندا، مناشدة إياهم بزيارة الصفحة، حيث يمكنهم معرفة كيفية الحصول على القبول أو التأشيرة وكذلك الأندية الطلابية بالإضافة للقسم المختص لدعم مبتعثي كندا، وذلك من خلال الرابط التالي: هنا

وأشارت الملحقية، إلى أن لجنة الجامعات، تتولى التواصل مع الجامعات والمعاهد الأسترالية لبحث آلية النقل، وتسريع إجراءات القبول والمعادلات الأكاديمية، أما اللجنة الطبية، فتتولى التواصل مع المستشفيات والكليات، لبحث إمكانية الحصول على أكبر عدد من المقاعد للأطباء السعوديين، وذلك على مستوى الزمالة أو التخصص الدقيق.

أما عن اللجنة اللوجستية، فتتولى مهمة التواصل مع مكاتب الطلبة الدوليين في الجامعات، لبحث إمكانية تسهيل وتسريع إجراءات حصول مبتعثي كندا على التأشيرة الأسترالية ، وبدئهم الدراسة في أسرع وقت ممكن.

فيما تتولى اللجنة الثقافية العمل مع شركاء الملحقية بالعمل التطوعي، وذلك للتنسيق بكل ما يحتاجه الراغبين بالانتقال من مبتعثي كندا، والإجابة على كامل الإستفسارات المتعلقة بالسكن والمعيشة ومدارس الأبناء ولجان استقبال الطلبة حال وصولهم استراليا.