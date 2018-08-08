بالفيديو.. الفيضانات تجتاح مدينة ” تورنتو ” الكندية وتحول شوارعها إلى أنهار

أوتاوا(صدى):

وثق مقطع فيديو، الفيضانات التي اجتاحت مدينة ” تورنتو ” الكندية، منذ أمس الثلاثاء، حيث أصبحت شوارعها أشبه بالأنهار.

جاء ذلك تزامنًا مع العاصفة الرعديّة التي ضربت مقاطعة ” أونتاريو ” بكندا، والتي تقع بها مدينة ” تورنتو ” ، حيث أسفرت تلك العواصف عن انقطاع التيار الكهربائي عن بعض الأحياء الكبرى بالمدينة.

وأظهر المقطع، حصار مياه الفيضانات للسيارات في بعض مناطق المدينة الكندية، الأمر الذي نتج عنه إغلاق العديد من الطرق.