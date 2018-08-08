بالصور.. محترف الاتحاد يشعل مواقع التواصل بتصرف غريب

ماجد محمد(صدى):

أشعل البرازيلي فالديفا، صانع ألعاب اتحاد جدة الجديد، مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصرف غريب له خلال حضوره لقاء مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ.

ونشر ” فالديفا ” فيديو له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور ” إنستجرام ” خلال وجوده المدرجات وهو يلف الورق على شكل طائرة ورقة، وقام برميها على ملعب المباراة، لتصل الى وسط الملعب اثناء سير المباراة.

وتجدر الإشارة إلى، أن فالديفا يستغل فترات التوقف في معسكر الاتحاد لحضور المباريات ومتابعة الفرق الأوروبية واللقاءات الودية بجانب مواطنيه تياغو كارليتو وجوناس.