تزامنا مع انتقاله للهلال.. ميليسي يوجه رسالة لعموري

نواف السالم(صدى):

وجّه اللاعب نيكولاس ميليسي، لاعب الهلال السابق، رسالة للنجم الإماراتي عمر عبد الرحمن ” عموري ” ، تزامنًا مع انتقاله للهلال.

وقال ” ميليسي ” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : لا تخاف يا ” عموري ” انا لم أعد في الهلال الآن حظًا موفقًا ” .

وكان مطار الرياض، قد شهد وصول ” عموري ” خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وذلك وسط استقبالًا حاشدًا من جانب جماهير الهلال للنجم الإماراتي.

ويقترب ” عموري ” ، صاحب الـ 26 عامًا، من إعلانه لاعبًا في صفوف نادي الهلال رسميًا، وذكرت مصادر، أن صفقة انتقال النجم الإماراتي للهلال، قد تكلفه 14 مليون يورو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

يشار إلى أن اللاعب عمر عبد الرحمن ” عموري ” ، قد جدد تعاقده مع العين الإماراتي لمدة ثلاث مواسم.