بالفيديو.. هاني شاكر يبكي متأثرا بمرض ” إليسا “

أماني الغامدي(صدى):

علق الفنان هاني شاكر على الصدمة التي تلقاها الوسط الفني؛ بعد إعلان الفنانة اللبنانية إليسا عن تعافيها من مرض سرطان الثدي.

وقام ” شاكر ” خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج ” العاشرة مساءً ” مع الإعلامي وائل الإبراشي، بتقديم التحية للفنانة إليسا على شجاعتها، مشيرًا إلى التجربة التي خاضها مع ابنته ” دينا ” خلال إصابتها بمرض السرطان والتي توفيت منذ سنوات على إثره.

وقال الفنان هاني شاكر بصوت باكي: ” بنتي دينا خلال مرضها بالسرطان كانت قوية وشجاعة، وحاولت أن تتعايش مع المرض ” .

وكانت الفنانة اللبنانية إليسا، قد كشفت أمس الثلاثاء، عن أنها كانت مريضة بـ ” سرطان الثدي ” ؛ مما صدم جمهورها ومحبيها، وفصحت عن تجربتها المريرة مع هذا المرض، وكيفية تحديها وتعافيها من هذا المرض الخبيث.

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