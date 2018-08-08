6 أطعمة تحمى الأطفال من الإصابة بالسرطان

أماني الغامدي(صدى):

أكد ﺍﻟدﻛﺘور ﺍﺳﺎﻣﺔ ﻋﺼﺮ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻯ ﺍﻻطفال ، أﻧﻪ ظهر ﻓﻰ ﺍﻻﻭﻧﺔ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﺻﺎﺑﺔ ﺍﻻطفال ﺑﻤﺮﺽ ﺍﻟﺴﺮطاﻥ، ﻭلكن ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌديد ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟطبيعية التي تزيد مناعة الأطفال ضد المرض وتقلل نسب الإصابة به .

ومن هذه الأطعمة :

1- عسل النحل، لأنه يزيد من ﺑﺮﻭﺗﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟكبدية، مما يزيد قدرة كرات الدم البيضاء على التهام الميكروب، مما يزيد مناعة الجسم ضد المواد المؤكسدة، مثل البيروكسيد، وهو من الحوامض المزرنخة أي نوع من أنواع السرطان ينتج عن تناول الزيوت التي تم استخدامها أكثر من مرة

2- نبات ﺍلأﺷﻨﺴﻴﺎ، وهو يزيد الخلايا التي تقاوم السرطان في الجسم، وموجود في مصر، كما يمكن تناوله أقراصا تباع بالصيدليات.

3- الفاكهة والخضراوات الطازجة، تقوى مناعة الجسم وتحمى من السرطان.

4- البنجر، له فاعلية كبيرة في مقاومة السرطان والحفاظ على مناعة الصغار.

5- الشوفان، وهو يقوى المناعة ويخلص الجسم من الوزن الزائد ويحمى من الإصابة بالسرطان.

6- الشعير، حيث إن ملعقة واحدة منه تقوى المناعة وتحمى من السرطان.