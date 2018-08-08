” الإسكان ” توضح إمكانية رفض المنتج في حال ترشحه بمنطقة غير مناسبة
ردت وزارة الإسكان على استفسار ” مواطن ” مفاده: ” أسكن في محافظة ينبع البحر، وحصلت على منتج أرض في مركز ينبع النخل يبعد عن سكني الأصلي 45 كلم، هل في حالة رفضي للمنتج سيتم تخصيص أراضٍ دون مقابل في ينبع البحر؟ ” .
وأكدت الوزارة في ردها على ” المواطن ” أنه في حال ترشح المواطن لمنتج السكن بمنطقة لا تناسب مكانه، عليه رفض المنتج والعودة لقوائم المستفيدين لحين ترشحه على منتج مناسب في الموقع المناسب له.
وقالت الوزارة عبر الحساب الرسمي للعناية بالمستفيدين على ” تويتر ” : ” في حال تم ترشيحك لمنطقة لا تناسبك بإمكانك رفض المنتج، والعودة لقوائم المستفيدين لحين يتم ترشيحك على منتج مناسب في الموقع المناسب لك، كما نرجو منك تعديل وترتيب رغباتك عبر حسابك في البوابة الإلكترونية ” .
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 351 ] نشر منذ 32 دقيقة
بصراح الإيدارين والمهندسين بوزارة الإسكان ليس لديهم الخبرة والثقافة والوعى العقارى .
وزارة الإسكان تورط المواطن بأسعار غير مناسبة وسكن غير مناسب فى التشطيب وبأسعار عالية وإختيارها لمناطق بعيدة عن العمران أو أماكن العمل الحيوية . ليس لديهم الخبرة فى أسعار مواد البناء والنوعية والجودة . إختيار وزارة الإسكان لشركات تمويل تصعب على المواطن شراء السكن . بدل ما كان من المفترض وزارة الإسكان تسهل وتدعم المواطن أصبحت عبئ على المواطن والدولة رغم الدعم الحكومى الكتوفر لديها . تكتشف وزارة الإسكان جة إستغلالية لظروف المواطن الصعبة لحصولة على سكن مناسب .