جيسوس يؤجل التعاقد مع أجنبي ثامن بعد السوبر

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر، أن البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال أبلغ رئيس النادي سامي الجابر، باكتفاء الجهاز الفني بالتوقيع مع لاعبين أجنبيين في مركزي الوسط والهجوم.

وأشارت إلى أن ” جيسوس ” أجل التعاقد مع لاعب أجنبي ثامن إلى ما بعد لقاء السوبر أمام الاتحاد في العاصمة البريطانية لندن في 18 أغسطس المقبل.

ومن جهة أخرى، يدرس ياسر القحطاني تحديد وجهته المقبلة التي سيتخذها بعد مباراة اعتزاله التي ستكون في يناير المقبل أمام برشلونة الإسباني؛ فيما تلقى عروضًا للدخول إلى العمل الإداري والإعلامي في عدة جهات.