بالصور.. الكشف عن مزايا وأسعار “مازدا CX-9 ” موديل 2019

طوكيو(صدى):

أعلنت مازدا تجهيز سيارتها CX-9 كموديل 2019 مؤخراً, عبر اضافة مزيد من التجهيزات للسيارة وزيادة سعرها بصورة محدودة, ومن المقرر بدء وصول السيارة للموزعين الشهر الجاري وعالميا خلال سبتمبر. وسيبدأ سعر السيارة من 32.280 ألف دولار لنسخة الدفع الأمامي بزيادة 150 دولار عن موديل 2018 كما ستأتي بسعر 34.080 ألف دولار لنسخة الدفع الكلي.

وستتميز السيارة ضمن الاضافات الجديدة بمشغل آبل كار بلاي واندرويد أوتو يمكن طلبهم في السيارة بداية من اصدار تورينج ، وبالنسبة لنسخة سبورت فستأتي بعجلات ألومنيوم 18 بوصة وزجاج مظلل ووحدات اضاءة ليد ونظام ترفيهي بشاشة 7 بوصة وبلوتووث ونظام تحكم في المناخ ثلاثي المناطق ودخول وتشغيل للسيارة بدون مفتاح ومكابح طواريء أوتوماتيكية ونظام رصد البقع العمياء مع رصد حركة المرور الخلفية بصورة قياسية.

ويمكن مقابل 1290 دولار الحصول على باقة سبورت الاضافية التي توفر للسيارة مساعد للحفاظ على المسار وتحذير مغادرة المسار ومصابيح امامية أوتوماتيكية ومساحات زجاج حساسة للمطر ومثبت سرعة يعتمد على رادار ومرايا جانبية بخاصية التسخين ومقعد سائق قابل للتعديل كهربائياً وخاصية تسخين للمقاعد الأمامية.

وستأتي نسخة تورينج بسعر 35.330 ألف دولار وستأتي بمصابيح أمامية أوتوماتيك وباب خلفي كهربائي ومقاعد بتطعيمات جلدية ونظام ترفيهي بشاشة 8 بوصة ووسائل مساعدة عديدة ومشغل ابل كار بلاي واندرويد أوتو ومراة رؤية خلفية بتعتيم ذاتي بدون اطار .

وسيتوفر للسيارة محرك 2.5 لتر بشاحن توربيني بقوة 250 حصان وعزم دوران 420 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.