التجارة: ضبط 9600 علبة حليب أطفال منتهية الصلاحية في الرياض وإتلافها

عادل الحربي (صدى):

ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من (9600) علبة حليب أطفال منتهية الصلاحية كانت في طريقها لأحد المستودعات بالعاصمة الرياض، وتم إتلافها بالطرق الصحية والنظامية بشكل كامل أمس.

ووقفت الفرق الرقابية أمس الأول على المستودع المخالف الذي كانت الشاحنة المحملة بعبوات الحليب متجه إليه، والمخصص لتخزين الأدوية، وذلك بمشاركة الفرق الرقابية بهيئة الغذاء والدواء، وعثرت على مئات عبوات الحليب منتهية الصلاحية بمختلف الأحجام والتي تم ضبطها على الفور وإتلافها، كما قامت الفرق الرقابية بتحرير محاضر بالمخالفات، واستدعاء صاحب المنشأة للوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية، قبل تحويل ملف القضية إلى النيابة العامة.

وتؤكد الوزارة مواصلة جولاتها الرقابية على جميع المنشآت التجارية والمستودعات، للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش وتحايل على المستهلكين، وتأمل من عموم المستهلكين التعاون عبر الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق بلاغ تجاري” أو عبر موقع الوزارة الرسمي على الإنترنت.