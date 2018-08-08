استمرار النزيف الإيراني و 100 شركة تستعد لمغادرة طهران

طهران(صدى):

يستمر النزيف الإيراني عقب الإعلان عن بدء تطبيق العقوبات التي وقعتها الولايات المتحدة الأمريكية على طهران؛ حيث أوضحت تقارير أمريكية أن 100 شركة عالمية تستعد لمغادرة إيران.

ومن جانبه، صرّح مسؤول أمريكي رفيع المستوى بوزارة الخارجية الأمريكية قائلًا: ” إن 100 شركة عالمية في الوقت الحالي أكدت رغبتها بمغادرة السوق الإيرانية؛ استجابةً للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. ”

وأشار إلى أن أغلب الشركات المغادرة هي شركات تعمل في قطاعي التمويل والطاقة، وهي قطاعات مهمة للغاية، حاولت طهران إقناعهم بالبقاء إلا أن الشركات أعلنت رغبتها بالمغادرة، ومنها ” ديالمر ” و ” بيجو ” و ” رونو ” و ” توتال ” و ” سيمنس ” وشركات أوروبية مختلفة.