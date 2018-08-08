سيات تحدث موديلات Mii وتتخلى عن النسخة بثلاثة أبواب

مدريد(صدى):

لم تحقق النسخة الأسبانية من فولكس فاجن أب والتي تعرف بسيات Mii نجاح كبير ، ومع هذا الضعف في المبيعات والعدد الكبير من الاصدارات للسيارة والخيارات المتعددة قررت الشركة جعل سيارتها أكثر عملية فيما يتعلق بالحس التجاري .

وأول التحديثات التي تقدم للسيارة عرضها في نسختها الهاتشباك بخمسة أبواب فقط والتخلي عن النسخة بثلاثة أبواب وهو حسب قول الشركة لتحجيم نجاح نسخة الثلاثة أبواب. وستتوفر السيارة في 3 نسخ فقط هي Style و Chic و FR Line وكل هذه النسخ ستزداد في التجهيزات التي ستتوفر لها بصورة قياسية.

وستضيف نسخة Style تجهيزات جديدة تشمل نظام ترفيهي وتكييف , بينما نسخة Chic ستأتي بعجلات ألومنيوم 15 بوصة وجزء علوي أسود وعجلة قيادة بفرش جلدي يتوفر كذلك في ذراع نقل الحركة مع نظام صوتي Beats وقضبان جانبية كرومية ومرايا خارجية رمادية . أما أعلى النسخ FR Line فتأتي بعجلات 16 بوصة ألومنيوم وتعليق رياضي بجانب الاضافات السابقة.

وستوفر الشركة للنسخ الثلاثة من السيارة باقات متنوعة مثل باقة وينتر وسنسوريك وايزي فليكس والأخيرة توفر مكان تخزين مزدوج أسفل أرضية السيارة ، بينما باقة وينتر توفر مساند رأس مرايا خارجية بخواص التسخين وهي مرايا كهربائية وباقة سينسواريك توفر مثبت سرعة وحساسات ركن خلفية وحساسات ضوء ومطر.

ولن يتم تغيير محركات السيارة ، حيث ستواصل الظهور بمحرك 1 لتر بقوة 59 و74 حصان ومحرك 1 لتر غاز طبيعي بقوة 67 حصان وناقل حركة مانيوال من 5 سرعات أو أوتوماتيك من 5 سرعات لنسخة البنزين الأقوى.