أطباء ينجحون في استعادة ” مسن ” لنظره من جديد
تمكن أطباء بمدينة الملك عبدالله الطبية، من إعادة النظر لرجل مسن من جديد، وذلك بعد إجراء عملية جراحية ناجحة له، بعد تعرضه لانفصال في شبكة العين.
وقالت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : نظر الحاج (طالب) عاد من جديد.. عملية جراحية ناجحة بفضل الله أجراها الأطباء من أبطال الصحة بعد تعرضه لانفصال في شبكة العين ” .
فيما أكدت ” الصحة ” ، أن الرجل المسن يتمتع الآن بحالة صحية جيدة، بعد نجاح العملية التي أُجريت له.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51463 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يبارك له ويتم عليه الشفاء ,, آمين ,,
,, ماقصرتوا يا اطباء ، بارك الله فيكم ,,
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1721 ] نشر منذ 48 دقيقة
الله يتمم شفائه علي خير ويطمئن اهله عليه يارب
طلال[ عدد التعليقات: 2633 ] نشر منذ 47 دقيقة
جزاهم الله خير جزاء علي جهودهم الرائعه واتقانهم لعملهم