أطباء ينجحون في استعادة ” مسن ” لنظره من جديد

علي القحطاني (صدى):

تمكن أطباء بمدينة الملك عبدالله الطبية، من إعادة النظر لرجل مسن من جديد، وذلك بعد إجراء عملية جراحية ناجحة له، بعد تعرضه لانفصال في شبكة العين.

وقالت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : نظر الحاج (طالب) عاد من جديد.. عملية جراحية ناجحة بفضل الله أجراها الأطباء من أبطال الصحة بعد تعرضه لانفصال في شبكة العين ” .

فيما أكدت ” الصحة ” ، أن الرجل المسن يتمتع الآن بحالة صحية جيدة، بعد نجاح العملية التي أُجريت له.