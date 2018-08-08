الإطاحة بمواطنين لسرقتهما خزانتين لحفظ الأموال من أحد فنادق بريدة
كشف الرائد بدر السحيباني، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، عن تحديد هوية اثنين من المواطنين في العقد الثالث من عمرهما، ممن توفرت الدلائل على محاولتهما سرقة خزانتين لحفظ الأموال، من مكتب المحاسبة بأحد فنادق مدينة بريدة، بتاريخ 11/11/1439هـ.
جاء ذلك في إطار المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، حيث أوضح ” السحيباني ” ، أنه بعد مباشرة إجراءات الاستدلال الأولية من قبل المختصين بحق المتهمين، أقرّا بما نسب إليهما، وجرى إيقافهما وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.
فيما أكد المتحدث الإعلامي لشرطة القصيم، أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة، على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
ماجد[ عدد التعليقات: 2404 ] نشر منذ 8 دقائق
يجب تنفيذ حكم الله معهم في اسرع وقت
طلال[ عدد التعليقات: 2631 ] نشر منذ 8 دقائق
حسبي الله ونعم الوكيل في كل مجرم
عمار[ عدد التعليقات: 1223 ] نشر منذ 7 دقائق
الله يهدي الجمع ويصلح الاحوال يارب