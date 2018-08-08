” السديس ” : من يتجرأ على الحج بلا تصريح آثم

نايف السالم(صدى):

كشف الدكتور عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن الحج بلا تصريح مخالف للأنظمة والتعليمات التي تراعي المصالح.

وأكد ” السديس ” على ضرورة التزام الحجاج بذلك وعدم التحايل على الأنظمة، مشيرًا إلى أن من يتجرأ على ذلك فهو آثم ومعرض نفسه للوعيد ومخالف لما سنه ولاة الأمر.

أما عن حملة ” لا حج بلا تصريح ” ، فأبان أنها جاءت وفق مقتضى النصوص الشرعية والمقاصد المرعية، وروعي فيها مصلحة المكان والزمان وتحقيق قاعدة التيسير ورفع الحرج عن المسلمين ومراعاة شرط الاستطاعة للحجاج.