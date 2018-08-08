” السديس ” : من يتجرأ على الحج بلا تصريح آثم
كشف الدكتور عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن الحج بلا تصريح مخالف للأنظمة والتعليمات التي تراعي المصالح.
وأكد ” السديس ” على ضرورة التزام الحجاج بذلك وعدم التحايل على الأنظمة، مشيرًا إلى أن من يتجرأ على ذلك فهو آثم ومعرض نفسه للوعيد ومخالف لما سنه ولاة الأمر.
أما عن حملة ” لا حج بلا تصريح ” ، فأبان أنها جاءت وفق مقتضى النصوص الشرعية والمقاصد المرعية، وروعي فيها مصلحة المكان والزمان وتحقيق قاعدة التيسير ورفع الحرج عن المسلمين ومراعاة شرط الاستطاعة للحجاج.
طلال[ عدد التعليقات: 1717 ] نشر منذ 3 دقائق
ماشاء الله تبارك الله
ماجد[ عدد التعليقات: 1717 ] نشر منذ 2 دقيقتين
كلام صحيح بنسبه 100%