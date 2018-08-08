أمانة العاصمة المقدسة تغلق مطبخ خيري مخالف  وتتلف 110 ذبيحة

حسين العلي(صدى):

ضمن الحملات الرقابية التي تقوم بها امانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية الشوقية الفرعية قامت الفرق الرقابية التابعة للبلدية صباح اليوم بحملة ميدانية على احد المطابخ الخيرية ضمن نطاق بلدية الشوقية واتضح عدم نظامية المطبخ وافتقاده للشروط الصحية حيث تم ضبط كميات كبيره من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وكميات من اللحوم المجهولة المصدر وكذلك لحوم يتم تخزينها بطرق غير صحية اضافة الى تخزين المواد العذائية بجوار أدوات مواد النظافة وكذلك ملاحظة مجموعة كبيرة من الحلويات المنتهية الصلاحية والتي تظهر على بعضها علامات التعفن . وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 10 عماله بدون شهادات صحية وعلى الفور تم البدء بإتلاف جميع المضبوطات من قبل الفرق الرقابية وتطبيق عقوبة الاغلاق وإعداد محضر بذلك وتحرير المخالفات .



ومن جانب اخر وضمن نطاق البلدية ذاتها تم إيقاف سيارة بجوار مسلخ الكعكية محملة باللحوم الغير صالحة للاستهلاك الادمي وتم اتلاف ما يقارب 110 ذبيحه وحجز السيارة داخل مقر البلدية لحين إنهاء الإجراءات النظامية بحق المخالفين .



أوضح ذلك رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس ممدوح بن محمد عراقي مشيرا الى ضرورة التزام اصاحب المطابخ الخيرية بالاشتراطات الصحية لضمان صحة وسلامة المستفيدين من اعاشة المطابخ الخيرية مؤكدا استمرار تنفيذ الجولات والحملات التفتيشية للكشف على جميع المخالفات والتأكد من توفر الاشتراطات الصحية اللازمة لسلامة المواطنين وحجاج بيت الله الحرام .