وفاة محاربة السرطان الطفلة نوال الغامدي.. ومغردون ينشرون لها فيديو مؤثر

نايف السالم(صدى):

رحلت محاربة السرطان الطفلة نوال الغامدي، اليوم الأربعاء، بعد معاناة كبيرة مع المرض، كسبت خلالها تعاطف وتضامن الكثيرين معها؛ حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من الفيديوهات لها.

وتفاعل عدد كبير من المغردين مع خبر وفاتها مدشنين هاشتاج ” نوال الغامدي ” معبرين فيه عن حزنهم على رحيلها؛ كما تداولوا وصيتها لمتابعيها والتي تطالبهم بها بالتبرع لمرضى السرطان.

وقالت إحدى المغردات قائلةً: ” أتعبها مرض السرطان، هلكها الكيماوي، غير ملامحها، واليوم أصبحت بعداد الأموات إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى الله يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته ويغسلها بالماء والثلج والبرد. ”

وأضافت أخرى باسم ” عبير ” : ” رحلت الحمامة البيضاء نقية القلب سمحة المحيا، رحلت مَن أعطتنا رغم صِغر سنها درسًا عظيمًا فِي الصبر ومحاربة الألم بضحكة وأمل، رحلت إلى جوار ربها مَن حاربت المرض بكُل شغف للعافية، اسأل الله لها الجنة والعوض عن الألم بلذة النظر لوجه الله تعالي. ”

وتابع حساب آخر قائلًا: ” رحمكِ الله يانوال كنتِ طيراً وابلاً كنتِ أشبه بحمامةٍ بيضاءَ مرّت وسرّت بغيرِ ضرار و لا ضرر، جميلةُ الروحٍ كانت سميحة المحيا ابتسامةٌ هادئة لطيفة تشرحُ الرضا التام بقدرها.. ياربِّ قد ذهبت إليك حمامتنا فأشفع لها بالجنة يالله: اغفر لها رحلَت وكانت كالمطر. ”