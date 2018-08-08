النظر في قضية متهم سعودي لمحاولته دخول ” الجزائية ” بنظارة مزودة بكاميرا

علي القحطاني (صدى):

شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة النظر في قضية متهم ” سعودي الجنسية ” ؛ لإرتكابه عدة جرائم، وتم تسليمه لائحة دعوى المدعي العام؛ للإجابة عنها بالجلسة القادمة.

وعن التهم الموجهة إليه، فقد اُتهم بمحاولته الدخول إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بنظارة مزودة بكاميرا تصوير بقصد التصوير الخفي لجلسة محاكمة شقيقه المتهم غيابيًا؛ لخروجه إلى العراق.

كما شملت التهم الموجهة إليه تخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام، وبناءً على ما تقدّم يطلب المدعي العام بالنيابة العامة ما يلي:

1- إدانته بما أسند إليه.

2- الحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة له ورادعة لغيره.

3- الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة ” سجناً وغرامة مالية ” الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه، ومصادرة جهازي الحاسب الآلي المحمول المضبوطين بحوزته استناداً للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته.

4- الحكم بمصادرة النظارة المزودة بكاميرا تصوير المضبوطة بحوزة المتهم.

5- الحكم بمنعه من السفر استنادًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر المشار إليه.