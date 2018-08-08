الصحة: علاج ” عيون ” اهالي الطائف عن ” بعد ” وبطريقة حديثة

سعيد العجل(صدى):

اختارت “الصحة” مجمع الملك فيصل الطبي وبرج النساء والولادة بالطائف ضمن ١٠ مستشفيات على مستوى الوزارة لتركيب كاميرات نظام (RetCam 3) وربطه مباشرة بتخصصي الملك خالد للعيون بالرياض.

ويعد هذا النظام المتكامل هو الجيل القادم من التصوير البصري، وتوثيق التصوير مع سهولة الاستخدام في وجود واجهة مستخدم جديدة وقطعة يدوية محمولة مريحة وسهلة الاستخدام، حيث يمكن التقاط صور ملونة يمكن من خلالها التقييم الفوري لشبكية العين والجزء الامامي من العين ويمكن ارسال الصور الرقمية الكترونياً بكل سهولة وبجودة عالية، ويتيح نظام التصوير الرقمي 3 RetCam التقاط صور لشبكية أطفال الـ NICU و PICU ، وهو الجزء الذي سيتم التركيز عليه مما يوفر دقة اكثر في التشخيص والمتابعة ومشاركة الرأي في ذلك مع الزملاء خارج محافظة الطائف، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد للمرضى ومرافقيهم بحيث لن يكون هناك حاجة للسفر خارج المحافظة لكثير من الحالات التي كانت تحول خارج الطائف.

وأشارت “صحة الطائف” إلى أن هذا المشروع الجديد سيكون نقلة نوعية في الخدمات العلاجية بشكل عام وطب العيون بشكل خاص في محافظة الطائف، لافتة إلى ان هذه الطريقة ستكون ضمن خدمات العلاج عن “بعد “واستخدام التقنية وتطويعها في سبيل خدمة المرضى والعمل على راحتهم، مثمنة اختيار وزارة الصحة لمستشفى الملك فيصل لتطبيق طريقة من احدث الطرق في الخدمات العلاجية، ومؤكدة ان المستشفى سيتيح لكافة المستشفيات الحكومية والاهلية بالطائف الاستفادة من التقنية الجديدة.

تجدر الاشارة الى ان مجمع مستشفى الملك فيصل بالطائف يحتوي على قسم متكامل للعيون يضم الكثير من التخصصات، ومزود بكافة التجهيزات الحديثة والمتطورة والكوادر البشرية المتميزة التي تسهم في تقديم افضل الخدمات للمراجعين.