انقاذ حياة ثلاثينية من ورم بمستشفى النساء والولادة والأطفال بعرعر

سعيد العجل(صدى):

تمكن وبفضل من الله فريق طبي في مستشفى النساء والولادة والاطفال بعرعر من ازالة ورم لمريضة ثلاثينية كانت تعاني من الآم ونزيف وانتفاخ في البطن.

فبعد اجراء الفحوصات الطبية والإشعاعية لها تبين وجود ورم على الرحم بحجم١٥×٢٠ سم وعلى الفور تم اجراء عملية لاستئصال الورم والمحافظة على الرحم سليماً، وتم متابعة الحالة لمدة ٤ ايام إلى ان خرجت السيدة من المستشفى وهي بحالة صحية جيدة ولله الحمد.

الجدير بالذكر أن ” صحة الحدود الشمالية ” يوجد فيها 12 مركزاً طبياً متخصصاً (مركز للقلب، 5 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان) إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.