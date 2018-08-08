بالفيديو.. تأثير الرضاعة الطبيعية على الأم والرضيع

أماني الغامدي(صدى):

يؤكد دائما الأطباء أن الرضاعة الطبيعية تبني جهاز المناعة لجسم الرضيع، إلى جانب أنها تساعد الأم على حرق الدهون، وتمد جسم الرضيع في أشهر عمره الست الأولى بكل ما يحتاجه.

وكشفت أخصائية التغذية رندا الديسي ، خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” دنيا يادنيا ” ، عن تأثير الرضاعة الطبيعية، على صحة الأم والرضيع .

وقالت رندا ، الجميع يعرف أن الرضاعة الطبيعية أفضل من الصناعية ، فحليب الأم يعطي الطفل الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها ، وطبيعي أن يفقد الطفل في اول ثلاث أيام من ولادته القليل من وزنه .

وتابعت رندا ، أول سبعة ايام من الولادة يكون لبن الأم عبارة عن لبن اللبلا وهو يحتوي على أكثر نسبة مغذيات لتكدس البروتينات والدهون به ، من الممكن أن يحصل عليها الطفل في مرحلة الرضاعة بأكملها .

وأضافت ، على الأم أن يكون لديها الأستعداد للرضاعة ، وأن تستفاد من النصائح ااتي يقدمها لها الأقارب والأصدقاء ، ومن الطبيعي أن يتعرض الرضيع في أول أسبوع لانتفاخ بالمعدة وإسهال ، ومن فوائد ارضاعة الطبيعية أنها تعطي الطفل المواد الغذائية اليت تزيد من المناعة ، وتحميه من أي مشاكل بالجهاز التنفسي ، وتعالج أي نوع من الاسهال والإصابة بالطفيليات .