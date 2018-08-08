بالفيديو.. فرح الهادي تحرج زوجها عقيل الرئيسي بطريقة صادمة

أماني الغامدي(صدى):

تعرض الفنان عقيل الرئيسي ، لموقف محرج من زوجته الفنانة الكويتية فرح الهادي خلال بث مباشر لهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، من داخل السيارة، ما جعله في صدمة كبيرة.

وأظهر الفيديو عقيل وفرح وهما داخل السيارة يتحدثان عن قيام عقيل بتغيير صوته لارباك فرح، مقلداً صوت الاطفال، لتردّ عليه زوجته وتنهي فرحته وتخبره انه كان يقلد صوت القطة.

من بعدها التفت الرئيسي نحوها باستغراب وبدت عليه علامات الخيبة والحرج، لا سيما وانه كان يمازحها بطريقة طريفة، في حين بدا على الهادي الحرج من عفويتها وتلقائيتها في الرد على زوجها.