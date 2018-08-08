رئيس غرفة أبها يشيد بتأسيس شركة مملوكة للحكومة لتقديم الخدمات الزراعية بملياري ريال

حسين العلي(صدى):

أشاد حسن بن معجب الحويزي رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأبها بقرار مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 24/11/1439 هـ الموافق 07/08/2018 ، الذي رأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله في نيوم بمنطقة تبوك ، وذلك بشأن تأسيس شركة مملوكة للحكومة لتقديم الخدمات الزراعية برأسمال لا يتجاوز ملياري ريال سعودي، لافتا إلى إن الشركة ستسهم في تحسين نوعية وجودة الخدمات وتقديمها على أسس مستدامة للمنتجات الزراعية، فضلا عن المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية واستدامة تنميتها وتحقيق الأمن المائي .

مشيراً إلى أن الخطوات التي بدأت المملكة في إتخاذها تؤكد على أنها تمضي قدماً نحو التطوير المستمر وفقاً لرؤية المملكة 2030 م، والتي تؤدي إلى تعزيز الاقتصاد الوطني حيث أن تأسيس هذه الشركة برأس مال ملياري ريال وقيامها بأعمالها سيسهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات، مبينا أن ذلك سيمكن وزارة البيئة والمياه والزراعة من التركيز على دورها التنظيمي ووضع السياسات والإشراف على القطاع. مما ينمي المنشآت الزراعية ويخلق فرص العمل للشباب، كما أن القرار يشمل تطوير المنتجات الزراعية ذات القيمة المضافة، مع تحسين الإنتاج وتنويع المحاصيل وتطوير بيئة العمل مع تقديم أفضل المنتجات ذات الجودة العالية.

مؤكدا على أن الشركة الزراعية الجدبدة تبحث عن مستقبل زراعي أفضل للمملكة بما ينسجم مع أهداف التنمية في القطاع الزراعي وتحقيق الأثر الإيجابي على العاملين في هذا القطاع الذي يعتبر رافداً مهماً للأمن الغذائي في المملكة، حيث أن الشركة تركز على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والمحافظة عليها وتحسين الكفاءة الاقتصادية التسويقية الزراعية، حيث تم الترخيص لإنتاج المحاصيل الزراعية ذات الاستهلاك الأقل للمياه خاصة التي تتمتع بميزة نسبية في إنتاجها، وهذا القرار سيفيد بلا شك منطقة عسير التي تصنف أنها من المناطق التي يمكن الزراعة بها بما يتوفر لها من مناخ وخصائص مميزة ، كما أنها تنعم بالعديد من البدائل التنموية المميزة، ولذلك فمن خلال هذه الشركة يمكن تطوير المنشآت الزراعية بعسير وخاصة المدرجات الزراعية .

في ختام تصريحه أكد الحويزي على أن قرار مجلس الوزراء الموقر سوف يساعد على بناء اقتصادي قوي ومتين لمملكتنا الحبيبة ، ولا سيما في سياق الدعم المستمر من القيادة الرشيدة – سلمها الله ورعاها ، رافعاً أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وولي عهده الأمين ، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله ورعاهما – لموافقة مجلس الوزراء على تأسيس شركة مملوكة للحكومة لتقديم الخدمات الزراعية بملياري ريال، لافتاً أن هذا القرارات سيكون له اثاراً إيجابية إيجابية بإذن الله على تنمية القطاع الزراعي في هذا الوطن الغالي.