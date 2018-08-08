” العمل ” تعتمد قرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطا بقطاع التجزئة

نايف السالم(صدى):

اعتمدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدليل الإرشادي لقرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطاً اقتصادياً بقطاع التجزئة.

وتضمن الدليل شرحاً للمفاهيم الأساسية لتطبيق قرار التوطين بالإضافة إلى عرض لبرامج الدعم المختلفة التي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة في قرار التوطين. ويوضح الدليل تفاصيل قرار قصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطاً ومهنة على السعوديين والسعوديات بما في ذلك الأنشطة المستهدفة والشروط العامة وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، بالإضافة على إجابات على التساؤلات الأكثر شيوعاً، ويمكن الاطلاع على الدليل بالضغط عبر الرابط هنا .

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية قد أصدر قراراً وزارياً بتوطين منافذ البيع لـ 12 نشاطاً في قطاع التجزئة، وذلك سعياً من الوزارة لتمكين الشباب والشابات من فرص العمل. ويأتي القرار الوزاري ضمن مجموعة من قرارات التوطين التي عملت عليها الوزارة، بالتعاون والشراكة والتكامل مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وتم أخذ مرئيات القطاع الخاص عبر عدة ورش عمل أقيمت ذلك لتوفير بيئة العمل المناسبة والمحفزة للموارد البشرية الوطنية، وتوسيع دائرة المشاركة مع القطاع الخاص، وانسجاماً مع استراتيجية التوطين التي تعمل الوزارة فيها على تنمية رأس المال البشري وتعزيز مساهمته في المنظومة الاقتصادية.