أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الآسيوية اليوم ، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية، في الوقت الذي انخفض فيه الدولار مقابل اليوان الصيني واليورو.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1213.02 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما ارتفع 0.4% في الجلسة السابقة.

كما صعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1220.80 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 15.40 دولار للأوقية.