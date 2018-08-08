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أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار

أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار
وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الآسيوية اليوم ، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية، في الوقت الذي انخفض فيه الدولار مقابل اليوان الصيني واليورو.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1213.02 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما ارتفع 0.4% في الجلسة السابقة.

كما صعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1220.80 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 15.40 دولار للأوقية.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2631 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك

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