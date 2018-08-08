بعد تردد أنباء عن رحيله.. ” تدوينة ” للعابد تثير الأقاويل
ترددت أنباء عن احتمالية رحيل اللاعب نواف العابد عن صفوف نادي الهلال؛ حيث عانى اللاعب في الفترة الماضية من الإصابة.
وكثرت الشكوك حول مستقبل ” العابد ” مع الهلال بعد أن نشر تدوينة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور ” إنستجرام ” اليوم الأربعاء، قائلًا: ” صبرًا جميلًا والله المستعان ” مع صورة له بقميص الهلال.
ومن الجدير بالذكر، أن اللاعب يخضع لبرنامج تأهيلي بعد إصابته في العضلة الضامة، وفي حال شفائه وبقائه في النادي سيكون جاهزًا لبدء الدوري مع الهلال نهاية أغسطس الجاري.
طلال[ عدد التعليقات: 2631 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يتمم شفاءه علي خير ياااارب 😢😢
محمد[ عدد التعليقات: 292 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يكفينا الشر يارب ويقويه ويقومه بالف سلامه اللهم امين
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2603 ] نشر منذ 2 ساعتين
العابد بيروح الى نادي الاتحاد اعارة لمدة موسم
الشاعر[ عدد التعليقات: 293 ] نشر منذ 1 ساعة
ماراح يستمر مع الهلال وسامي الجابر رئيس النادي
لان بينهم خلاف ايام كان سامي مدرب