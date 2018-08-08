بعد تردد أنباء عن رحيله.. ” تدوينة ” للعابد تثير الأقاويل

نواف السالم(صدى):

ترددت أنباء عن احتمالية رحيل اللاعب نواف العابد عن صفوف نادي الهلال؛ حيث عانى اللاعب في الفترة الماضية من الإصابة.

وكثرت الشكوك حول مستقبل ” العابد ” مع الهلال بعد أن نشر تدوينة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور ” إنستجرام ” اليوم الأربعاء، قائلًا: ” صبرًا جميلًا والله المستعان ” مع صورة له بقميص الهلال.

ومن الجدير بالذكر، أن اللاعب يخضع لبرنامج تأهيلي بعد إصابته في العضلة الضامة، وفي حال شفائه وبقائه في النادي سيكون جاهزًا لبدء الدوري مع الهلال نهاية أغسطس الجاري.