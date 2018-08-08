مدير أنظمة نقل مياه الشعيبة يُدشن ” دماؤنا لجنودنا فداء “

حسين العلي(صدى):

دشن سعادة مدير أنظمة نقل مياه الشعيبة المهندس أيمن بن أحمد رهبيني حملة التبرع بالدم لجنود الوطن البواسل في الحد الجنوبي تحت شعار ” دماؤنا لجنودنا فداء ” وذلك يوم أمس الثلاثاء 25 ذو القعدة لعام 1439 هـ بمكة المكرمة بالتعاون مع بنك الدم المركزي بصحة منطقة مكة المكرمة وذلك بحضور مدير إدارة التخطيط والدعم الفني المهندس محمد السفياني ومشرف أمن نظام نقل مياه الشعيبة الأستاذ خالد مكي ورئيس حماية المرافق المهندس علي الكيلاني ومنسوبي نظام النقل.

كما شارك في الحملة سعادة قائد قوة أمن المنشئات بالعاصمة المقدسة الرائد مهندس مشعل بن محمد نور علوي وعدد من الضباط وضباط الصف

وأوضح المهندس ايمن رهبيني الذي كان أول المبادرين في التبرع بالدم في الحملة أن التبرع هو إحدى المبادرات الإنسانية النبيلة التي تجسّد روح التعاون بين أفراد المجتمع وهي من أوجه العطاء التي تسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى بإذن الله لا سيما وان المستهدف بها هم جنود الوطن البواسل في الحد الجنوبي الذين يذودون عن حياض الدين والوطن .

وتابع قائلاً أن الحملة تأتي انطلاقًا من أهمية زرع روح المبادرات الخيّرة والمشاركة الفعالة في مختلف المناسبات والفعاليات ذات الطبيعة الإنسانية على وجه الخصوص.

وختم سعادته بتوجيه الشكر الجزيل لرئيس ومنسوبي بنك الدم المركزي بصحة مكة على جهودهم في انجاح الحملة وقدم لهم درع تذكاري وشهادت الشكر والتقدير بهذه المناسبة.