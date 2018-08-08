” المقاولين ” تكشف عن مطالب وزارة المالية لصرف المستحقات

علي القحطاني(صدى):

صرح المهندس أسامة العفالق، رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، بأن متطلبات وزارة المالية عبر المنصة الإلكترونية للخدمات المالية الحكومية ” اعتماد ” التابعة للوزارة؛ لصرف المستخلصات الختامية للمقاولين ” عجيبة وغربية ” وفقًا لقوله.

وعن أسباب ذلك، قال ” العفالق ” أن الوزارة تجبر المقاولين على إحضار شهادة من شركة الخطوط الجوية السعودية؛ تُفيد باستخدام طائراتها في نقل العمالة، رغم وجود ناقلين آخرين في السوق.

أما فيما يتعلق بدور منصة ” اعتماد ” ، أوضح أن المنصة مفعلة في المشاريع الجديدة أما القديمة لم تشملها؛ وذلك لوجود شرط على الجهات المصدرة للعقود برفعها إلى المنصة.

كما تتطرق ” العفالق ” للحديث عن التحديات التي يواجها المقاولين، قائلاً: ” هذه التحديات تتمثل في كثرة المتطلبات من جهات عدة؛ ما يعيق الإجراءات ويتسبب في تأخير صرف المستحقات المالية؛ لوجود التزامات على المقاول في وقت محدد ” .