” العمل ” : 87% من الفنادق ملتزمة بقرار التوطين

عادل الحربي (صدى):

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن التزام 18642 منشأة بقرار التوطين، بنسبة 87%، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة بالقرار 2712 منشأة، وذلك بنسبة 13%.

جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية للفرق الميدانية المشتركة التي تنفذها وزارة العمل، منذ 14 /‏4 /‏1439هـ، على قطاع الإيواء السياحي الذي يشمل ” الفنادق، والوحدات السكنية المفروشة ” .

ومن جانبه، قال خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن فرق التفتيش نفذت بمشاركة عدد من الجهات الحكومية 21354 جولة تفتيشية على القطاع في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار التحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار توطين قطاع الإيواء ” الشقق الفندقية ” .

وأكد ” أبا الخيل ” ، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 2833 مخالفة، موضحًا أن مخالفات التوطين بلغت 2566 مخالفة، في حين وصلت المخالفات الأخرى إلى 267 مخالفة.