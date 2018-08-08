بالفيديو.. ” أريد أن أموت أمام زوجتي ” .. ضابط يقتل رجل بناء على طلبه

واشنطن(صدى):

وثق مقطع فيديو، قيام ضابط من شرطة ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بقتل رجل مكسيكي الجنسية، أمام زوجته، وذلك بعد أن قال للضابط: ” اقتلني.. أريد أن أموت أمام زوجتي ” .

وتم تصوير المقطع، من خلال كاميرا مزروعة في بدلة الضابط، وذلك بعد تلقي شرطة كاليفورنيا اتصالًا عنيفًا على رقم الطوارئ 911 لرجل مكسيكي يهدد بممارسة العنف تجاه زوجته.

وعليه، ذهب الضابط إلى المنزل ليجد الرجل ويدعى ” الكويزيرا ” ، وهو أب لأربعة أطفال، وكان يتشاجر مع زوجته، ووجه حديثه للشرطي، قائلًا: ” اقتلني.. هيا اقتلني.. أريد أن أموت أمام زوجتي ” .

ومن جانبها، شكت الزوجة من اعتداء زوجها عليها كثيرًا بالضرب وممارسته العنف تجاهها من قبل، فيما حاولت الاحتماء في الضابط، وحين لاحظ زوجها محاولتها الهروب منه، فقام بدفعها، فبادره الضابط بصعقة من مسدسه الصاعق.

ثم قال الزوج للشرطي: ” قولت لك اقتلني ” ، وحين رفض الضابط، سرق ” الكويزيرا ” الصاعق من الضابط و همّ لصعقه، فبادره الضابط بـ 5 طلقات، مما أسفر عن وفاته على الفور.