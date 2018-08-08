برونو وفوزير ينتظران قرار كارينيو

طلال الغامدي(صدى):

ينتظر المدافع البرازيلي برونو ولاعب الوسط المغربي محمد فوزير، قرار المدير الفني لنادي النصر الأوروغوياني دانيال كارينيو، بالاستغناء عن أحدهما أو الإبقاء عليه؛ حيث لم تتخذ الإدارة النصراوية أي قرار حتى مساء أمس الثلاثاء.

وأكدت مصادر، أن ” كارينيو ” يطمع في التعاقد مع مدافع سعودي أو من مواليد السعودية من أجل الإبقاء على المغربي محمد فوزير وفي حال عدم توفر مدافع مميز فإنه سيضطر إلى إعارة فوزير لنادٍ آخر في حال اتمام إدارة النادي التعاقد مع صانع لعب ومهاجم غير سعوديين.

وعلى جانب آخر، سمح ” كارينيو ” بإعارة المدافع حمد العقيلي لأي نادٍ يرغب فيه، وذلك لعدم حاجة الفريق لخدماته في الموسم المقبل.