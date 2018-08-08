بالفيديو.. جيش من مليون نملة يشن هجوما على مملكة عسل
وثق مقطع فيديو، لحظة هجوم جيش من النمل على ” مملكة عسل ” ، بخطة تفوق البشر من حيث التنفيذ.
حيث رتّب العدد الهائل من النمل صفوفه، وكون جسرًا من النمل الممسك ببعضه، ثم تدلى من سقف منزل برازيلي في الهواء، حتى وصل إلى ” عش النحل ” ، هدفه المقصود المعلق في السقف.
وقيل أن عدد النمل الظاهر في المقطع، وصل إلى مليون نملة، والذين قاموا بنهب كل ما في العش من شرانق ويرقات وكل ما يمكن أكله.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51440 ] نشر منذ 17 دقيقة
سبحان الله ,,
بنتن لحرب[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 8 دقائق
إللي عدَ النمل والله فاضي هههه !