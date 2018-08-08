بالفيديو.. جيش من مليون نملة يشن هجوما على مملكة عسل

برازيليا(صدى):

وثق مقطع فيديو، لحظة هجوم جيش من النمل على ” مملكة عسل ” ، بخطة تفوق البشر من حيث التنفيذ.

حيث رتّب العدد الهائل من النمل صفوفه، وكون جسرًا من النمل الممسك ببعضه، ثم تدلى من سقف منزل برازيلي في الهواء، حتى وصل إلى ” عش النحل ” ، هدفه المقصود المعلق في السقف.

وقيل أن عدد النمل الظاهر في المقطع، وصل إلى مليون نملة، والذين قاموا بنهب كل ما في العش من شرانق ويرقات وكل ما يمكن أكله.