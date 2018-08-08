صورة مفاجئة لحذاء الأمير هاري تثير الجدل

لندن(صدى):

التقطت عدسات الكاميرات صورة مفاجئة لحذاء الأمير هاري؛ أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط البريطانية لوجود شيء غريب بالحذاء.

وأظهرت الصورة، الأمير هاري مرتديًا حذاءً ممزقًا من الأسفل، خلال حضور برفقة زوجته ميجان ماركل حفل زفاف صديق طفولته تشارلي فان ستروبنز؛ حيث ظهر ثقب أسفل حذاء دوق سايكس، كما لم يكن الحذاء ملمعًا.

وبدت زوجته ميجان ماركل، أنيقة للغاية حيث كانت ترتدي قبعة جميلة وفستانًا قدرت قيمته بـ400 جنيه إسترليني؛ بينما انهالت التعليقات الساخرة على الأمير هاري وما إن كان لا يعلم بوجود الثقب بالحذاء أو ارتداه بالخطأ دون أن يعلم بأمر ذاك الثقب.