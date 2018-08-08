صورة مفاجئة لحذاء الأمير هاري تثير الجدل
التقطت عدسات الكاميرات صورة مفاجئة لحذاء الأمير هاري؛ أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط البريطانية لوجود شيء غريب بالحذاء.
وأظهرت الصورة، الأمير هاري مرتديًا حذاءً ممزقًا من الأسفل، خلال حضور برفقة زوجته ميجان ماركل حفل زفاف صديق طفولته تشارلي فان ستروبنز؛ حيث ظهر ثقب أسفل حذاء دوق سايكس، كما لم يكن الحذاء ملمعًا.
وبدت زوجته ميجان ماركل، أنيقة للغاية حيث كانت ترتدي قبعة جميلة وفستانًا قدرت قيمته بـ400 جنيه إسترليني؛ بينما انهالت التعليقات الساخرة على الأمير هاري وما إن كان لا يعلم بوجود الثقب بالحذاء أو ارتداه بالخطأ دون أن يعلم بأمر ذاك الثقب.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51459 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا البخل ومايسوي ,,
غليص ولد رماح[ عدد التعليقات: 172 ] نشر منذ 1 ساعة
لو تحمل بسرعه ضمنت البقاء معه ليتها تحمل بسرعه
هذى الرجل غامظ قد يكون عدم رضاه منها وهذه طبيعة الحياه ان لم تقتل القط من اول ليله فلن ينفعك صياحك بقية العمر وستضع السرج على ضهرك وتتأقلم معه ههههه